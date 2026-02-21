Die SV Germania 08 Roßlau hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 1:4 (1:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Die Begegnung zwischen der SV Germania 08 Roßlau und dem SV Allemannia 08 Jessen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Jessen auf und entschieden das Match am Ende mit 1:4 (1:0) für sich.

Paul Ulrich Hanke (SV Germania 08 Roßlau) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Jannik-Noah Winter der Torschütze (61.).

1:1 Ausgleich im Spiel SV Germania 08 Roßlau gegen SV Allemannia 08 Jessen – Minute 61

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Winter (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 gingen die Jessener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Berke, Marzian, Müller, Richter (85. Lorenz), P. U. Hanke (75. Fleischer), Möbius (60. Kroker), Franzel (75. Krug), Klausnitzer, Seiffert, Ruge

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinze (74. Schüler), Olexy, Winter, Weidmann, Heinrich, Wedmann (60. Michlick), Kilian (74. Peinl), Quinque, Böhme, Michlick

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79