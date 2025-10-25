Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte ein überlegenes Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kreveser besiegten die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Christian Rosenkranz für Krevese traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kreveser legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Der Siegeszug der Kreveser brach nicht ab. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte dreimal Gelb. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Rosenkranz (Krevese) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (87.). Mit 4:0 gingen die Kreveser als Sieger vom Platz. Der Kreveser SV sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Kiebach, Engelfried (66. Riemann), Thomsen, Zimmermann, C. Rosenkranz, Pieper, R. P. Rosenkranz, Rathke (76. Thiede), Nitzsche (66. Präbke), Döring

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Werner (90. Roitsch), Wulfänger, Berezovskyi, Peters, Goudou, Osmers (46. Lübke), Liebelt (67. Reiner), Giesecke, Lenz (84. Majewski)

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61