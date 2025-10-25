Für den Gastgeber VfB Auerbach 1 endete das Duell mit der SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf

VfB Auerbach 1: Birke – Weigel (73. Roscher), Voigt (54. Graf), Schardt, Birkner, Hache (73. Brejcha), Spranger (73. Bauer), Kadric, Schmidt, Guzlajevs, Cermus

SG Union Sandersdorf: Räthel – Scheibe (85. Stashenko), Sauer (77. Seifert), Hamella, Farkas (73. Exner), Brunner, Walter (85. Mittmeier), Sponholz, Choschnau, Jauck, Nakano

; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268