Ergebnis 9. Spieltag Möringer Sportverein siegt im Heimspiel mit 3:0 gegen SV 51 Langenapel
Dem Möringer Sportverein glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.
Stendal/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Möringen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Möringerer besiegten die Gäste aus Langenapel mit 3:0 (2:0) souverän.
Nach 18 Minuten schoss David Berr das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Stendal
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 9
Minute 32: Möringer Sportverein führt mit zwei Toren
Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schilling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (74.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Möringerer aber nicht mehr aufholen. Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz neun.
Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel
Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, Berr (84. Kuschmider), Schilling (75. Prüfer), Kumpe, A. Eggert, Hutsu, Dzierma (66. Köppe), L. Eggert, Bünnig (84. Drawehn), Mayer
SV 51 Langenapel: Peters – Stolz, Afanasew, Atah (46. Pokorny), Bromann, Neuling, Roloff, Kamga Kamno (78. Schwerin), Beneke, Schulz (73. Siemann), Meyer
Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48