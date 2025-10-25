Dem Möringer Sportverein glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Nach 18 Minuten schoss David Berr das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Christopher Schilling den Ball ins Netz (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Das letzte Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schilling den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (74.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Möringerer aber nicht mehr aufholen. Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Siegert, Berr (84. Kuschmider), Schilling (75. Prüfer), Kumpe, A. Eggert, Hutsu, Dzierma (66. Köppe), L. Eggert, Bünnig (84. Drawehn), Mayer

SV 51 Langenapel: Peters – Stolz, Afanasew, Atah (46. Pokorny), Bromann, Neuling, Roloff, Kamga Kamno (78. Schwerin), Beneke, Schulz (73. Siemann), Meyer

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48