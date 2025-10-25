Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte ein deutliches Ergebnis über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kreveser besiegten die Gäste aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich.

Schon kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Rosenkranz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Kreveser legten in der 28. Spielminute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV 80 Gardelegen II kassierte dreimal Gelb. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (87.). Der Kreveser SV hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – Zimmermann, Engelfried (66. Riemann), Nitzsche (66. Präbke), Döring, Thomsen, Rathke (76. Thiede), C. Rosenkranz, R. P. Rosenkranz, Kiebach, Pieper

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Liebelt (67. Reiner), Osmers (46. Lübke), Wulfänger, Werner (90. Roitsch), Peters, Goudou, Kurpiers, Berezovskyi, Giesecke, Lenz (84. Majewski)

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61