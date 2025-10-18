Der Burger BC 08 I unter Leitung von Trainer Tim Kolzenburg feierte ein deutliches Ergebnis über den Kreveser SV mit einem 5:1 (5:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. 5:1 (5:0) in Burg: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Samstag im Tor der Gegner aus Krevese untergebracht.

Pascal Thiede (Burger BC 08 I) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (22.).

Burger BC 08 I mit 2:0 vorne – 22. Minute

Die Burger bauten ihren Vorsprung erneut aus. David Bartel versenkte den Ball in Spielminute 23, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Ben Döring den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Krevese erlangte (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage (66. Wegner), Jürgen, Thiede (74. Kersten), Bartel (66. Rusche), Engel, Neumann, Gramelsberger (46. Wehrmann), Parpart (74. Teege), Siebert, Grisgraber

Kreveser SV: Bergmann – Rosenkranz, Engelfried, Riemann (46. Bittner), Nitzsche, Zimmermann, Rathke, Pieper (57. Präbke), Rosenkranz, Thomsen, Döring

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158