Der Burger BC 08 I unter Leitung von Trainer Tim Kolzenburg feierte ein deutliches Ergebnis über den Kreveser SV mit einem 5:1 (5:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Fünfmal hat der Burger BC 08 I am Samstag gegen die Gegner aus Krevese eingenetzt. 5:1 (5:0) für die Burger.

Pascal Thiede (Burger BC 08 I) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (22.).

Minute 22: Burger BC 08 I führt mit zwei Toren

Die Burger bauten ihren Vorsprung erneut aus. David Bartel schoss und traf in der 23. Minute, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Ben Döring, den Ball ins Netz zu befördern und den Krevesern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Engel, Parpart (74. Teege), Gramelsberger (46. Wehrmann), Thiede (74. Kersten), Grisgraber, Bartel (66. Rusche), Neumann, Siebert, Saage (66. Wegner), Jürgen

Kreveser SV: Bergmann – Döring, Rathke, Rosenkranz, Pieper (57. Präbke), Zimmermann, Nitzsche, Thomsen, Engelfried, Rosenkranz, Riemann (46. Bittner)

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158