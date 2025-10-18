Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Eintracht Elster vor 63 Fußballfans über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen die SV Germania 08 Roßlau freuen.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte dann spät in Spielminute 66 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – 97. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster kassierte einmal Gelb. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Eintracht Elster noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sieben Minuten in der Nachspielzeit, als Maurice Witzel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+7). Damit war der Triumph der Zahna-Elsteraner gesichert. Die Zahna-Elsteraner haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – Dietze, T. Richter, L. Witzel (75. Schuschke), M. Witzel, Engelhardt, Lavrov, Schneider (89. Donath), Kupplich (90. Jahn), Kase, Schüler (85. Remme)

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Mieth, Müller, Marzian, Seiffert (62. Fleischer), Hagendorf (83. Michaelis), Hanke (45. Krug), Richter, Klausnitzer, Berke, Ruge (75. Lorenz)

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63