In der Fußball-Landesklasse 1 kassierte der TuS Wahrburg am Wochenende eine üble Pleite gegen den Burger BC 08 I und ging 1:7 (0:3) vom Platz.

Stendal/MTU. Auf dem Sportplatz Wahrburg - Platz 1 wurden die Fans des TuS Wahrburg am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sieben Bälle gingen Keeper Lukas Henschel ins Netz. Das Spiel endete 1:7 (0:3).

Xaver Parpart (Burger BC 08 I) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Burger waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde ein weiteres Tor durch Denis Neumann erzielt.

TuS Wahrburg liegt 0:2 zurück – Minute 25

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Henschel. Pascal Thiede konnte in Minute 45+2 einnetzen, Vincent Schlitte in Minute 50 und Neumann legte in Minute 68 und 69 nach. Es sah nicht gut aus für den TuS Wahrburg. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 34 noch, die Ehre der Stendaler zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 6:1 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Luca Jannes Schulz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:7 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Burger gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der TuS Wahrburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Burger BC 08 I

TuS Wahrburg: Henschel – Klipp, Wennrich (80. Mohamad Ababaker), Schnee, Heim, Heyder, Schlegel, Weikert, Leppin (63. Schulz), Assmann, Burghard

Burger BC 08 I: Klötzer – Neumann (79. Lichtenberg), Grisgraber, Saage (71. Baas), Jürgen, Schlitte, Engel, Wehrmann, Parpart, Rusche (55. Schulz), Thiede (55. Kersten)

Tore: 0:1 Xaver Parpart (3.), 0:2 Denis Neumann (25.), 0:3 Pascal Thiede (45.+2), 0:4 Vincent Schlitte (50.), 0:5 Denis Neumann (68.), 0:6 Denis Neumann (69.), 1:6 Pascal Wennrich (74.), 1:7 Luca Jannes Schulz (88.); Schiedsrichter: Jan Reinecke (Seehausen); Assistenten: Elfi Schwander, Lucas Becker; Zuschauer: 39