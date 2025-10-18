Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 1 errangen Tim Kolzenburg und sein Team Burger BC 08 I gegen den Kreveser SV – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (5:0) wider.

Burg/MTU. 5:1 (5:0) in Burg: Ganze fünf Bälle hat das Team von Tim Kolzenburg, der Burger BC 08 I, am Samstag im Tor der Gäste aus Krevese untergebracht.

Pascal Thiede (Burger BC 08 I) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Denis Neumann den Ball ins Netz (22.).

Minute 22: Burger BC 08 I mit 2:0 Vorsprung

Die Burger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. David Bartel traf in Spielminute 23, gefolgt von Eddie Siebert (33.). Zu all dem Jammer lenkte der Kreveser den Ball in der 45. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 5:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Schon drei Spielminuten darauf konnte Ben Döring (Krevese) den Ball über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Krevese erzielen (48.). In Spielminute 67 handelte sich der Burger BC 08 I noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – Kreveser SV

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber, Thiede (74. Kersten), Gramelsberger (46. Wehrmann), Engel, Bartel (66. Rusche), Siebert, Jürgen, Parpart (74. Teege), Saage (66. Wegner), Neumann

Kreveser SV: Bergmann – Nitzsche, Pieper (57. Präbke), Rosenkranz, Rathke, Rosenkranz, Zimmermann, Riemann (46. Bittner), Thomsen, Döring, Engelfried

Tore: 1:0 Pascal Thiede (14.), 2:0 Denis Neumann (22.), 3:0 David Bartel (23.), 4:0 Eddie Siebert (33.), 5:0 Christian Rosenkranz (45.), 5:1 Ben Döring (48.); Zuschauer: 158