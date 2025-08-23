Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen die SG Letzlingen / Potzehne fuhr der 1. FC Lok Stendal II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 ein.

Stendal/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der 1. FC Lok Stendal II und die SG Letzlingen / Potzehne am Samstag 2:1 (0:0) getrennt.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Oskar Konrad Konieczny das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (55.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Stefan Saluck den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (69.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen 1. FC Lok Stendal II und SG Letzlingen / Potzehne – Minute 69

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Lok Stendal II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Anton Dzhurylo den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Stendal sicherte (90.+1). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Letzlingen / Potzehne wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Stendaler sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal II – SG Letzlingen / Potzehne

1. FC Lok Stendal II: Meichuk – F. Handge (90. Schreiber), Becker, Dzhurylo, Frötschner, Schulze (74. Merso Rasho), Friedebold, Kovalov (82. O. Handge), Klautzsch, Matiiv, Konieczny

SG Letzlingen / Potzehne: Warnstedt – Daries, Schulze, Grabau, Mertens, Pape, Saluck, Engler, Schulze, Mertens, Krehl (68. Bock)

Tore: 1:0 Oskar Konrad Konieczny (55.), 1:1 Stefan Saluck (69.), 2:1 Anton Dzhurylo (90.+1); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Jan Erik Göbecke, Adrian Gehring; Zuschauer: 44