Am Mittwochabend wird in Hannover die 60. Saison der Handball-Bundesliga angepfiffen. Das sind die sieben wichtigsten Informationen vor dem Eröffnungsspiel.

Das müssen Sie vor dem Bundesliga-Start wissen

Justus Fischer von der TSV Hannover-Burgdorf (l.) und Gummersbachs Julian Köster trafen bereits beim Heide-Cup im niedersächsischen Schneverdingen aufeinander. Am Mittwoch eröffnen die beiden Teams die Bundesliga-Saison.

Magdeburg/Hannover - Die Handball-Bundesliga (HBL) steht vor ihrer 60. Saison. Am Mittwochabend (19 Uhr) eröffnen die TSV Hannover-Burgdorf und der VfL Gummersbach die neue Spielzeit. Der SC Magdeburg ist am Freitag (20 Uhr) beim TBV Lemgo erstmals gefordert. Bevor die Bälle wieder durch die Hallen fliegen, nennt die Volksstimme die sieben wichtigsten Informationen zum Bundesliga-Start.