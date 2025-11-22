Fußball-Landesklasse 1: Mit einem unglaublichen 9:0 (5:0) fegte das Team des Burger BC 08 I den VfB 07 Klötze I am Samstag vom Spielfeld.

Gleich nach dem Anstoß schoss Denis Neumann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Xaver Parpart (7.) erzielt wurde.

Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Tim Kolzenburg im gegnerischen Tor. Neumann traf in Minute 11, Marc-Andre Jürgen in Minute 22, Collin Rusche in Minute 40, Erik Teege in Minute 69, Pascal Thiede in Minute 74 und Erik Baas in Minute 87. Spielstand 8:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 12

Nur kurz darauf gelang es Luca Jannes Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 9:0 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – VfB 07 Klötze I

Burger BC 08 I: Klötzer – Saage, Neumann (74. Wegner), Rusche (59. Kersten), Thiede, Wehrmann (46. Teege), Jürgen, Gramelsberger, Schlitte, Grisgraber (74. Schulz), Parpart (74. Baas)

VfB 07 Klötze I: Reek – Lange, Dannies, Mühl (83. Homeier), Gase, Lehmann (74. Maihack), Homeier, Banse, Fuhrmann, Dannies, Wißwedel

Tore: 1:0 Denis Neumann (6.), 2:0 Xaver Parpart (7.), 3:0 Denis Neumann (11.), 4:0 Marc-Andre Jürgen (22.), 5:0 Collin Rusche (40.), 6:0 Erik Teege (69.), 7:0 Pascal Thiede (74.), 8:0 Erik Baas (87.), 9:0 Luca Jannes Schulz (89.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Charlott Ziehm; Zuschauer: 143