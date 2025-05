Schlaflos durch die Nacht: Trotzdem glänzt der Diskushüne beim Wurfmeeting in Magdeburg mit einer starken Weite.

Magdeburg - Zu nächtlicher Stunde schmerzten Knie und Hüfte. Henrik Janssen erlebte eine unruhige Anreise im Flieger von Doha nach Berlin, sechs Stunden lang. „Ich habe mich gehasst“, sagte er lächelnd. „Und ich konnte überhaupt nicht schlafen.“ Am Ende hat sich der Stress gelohnt. Beim Wurfmeeting des SC Magdeburg am Sonnabend hat der Diskushüne mit 68,65 Metern nicht nur gewonnen, sondern auch die größte Weite seit Einführung des Wettbewerbs vor vier Jahren vorgelegt. Und das nicht einmal 24 Stunden nach seinem Auftritt in Doha.