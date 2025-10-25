Dem Möringer Sportverein glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, den SV 51 Langenapel mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

David Berr (Möringer Sportverein e.V.) netzte 18 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor durch Christopher Schilling (32.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Schilling (Möringer) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Möringerer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Dzierma (66. Köppe), L. Eggert, Mayer, Berr (84. Kuschmider), Kumpe, Siegert, Bünnig (84. Drawehn), Hutsu, A. Eggert, Schilling (75. Prüfer)

SV 51 Langenapel: Peters – Kamga Kamno (78. Schwerin), Bromann, Stolz, Meyer, Afanasew, Roloff, Neuling, Schulz (73. Siemann), Atah (46. Pokorny), Beneke

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48