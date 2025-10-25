Der Möringer Sportverein erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 vor 48 Zuschauern einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Möringen geboten. Die Möringerer setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Langenapel durch.

Nach gerade einmal 18 Minuten schoss David Berr das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Möringerer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Christopher Schilling der Torschütze (32.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Möringer Sportverein führt nach 32 Minuten 2:0

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Schilling, den Ball erneut ins Netz zu befördern (74.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Der Möringer Sportverein sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Möringer Sportverein – SV 51 Langenapel

Möringer Sportverein: Bauer – Dzierma (66. Köppe), Mayer, Hutsu, A. Eggert, Kumpe, Schilling (75. Prüfer), Siegert, Bünnig (84. Drawehn), L. Eggert, Berr (84. Kuschmider)

SV 51 Langenapel: Peters – Neuling, Bromann, Afanasew, Beneke, Schulz (73. Siemann), Atah (46. Pokorny), Kamga Kamno (78. Schwerin), Meyer, Roloff, Stolz

Tore: 1:0 David Berr (18.), 2:0 Christopher Schilling (32.), 3:0 Christopher Schilling (74.); Zuschauer: 48