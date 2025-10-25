Ergebnis 10. Spieltag Kräftemessen zwischen VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf endet unentschieden 0:0
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.
Auerbach/vogtl./MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem VfB Auerbach 1 und SG Union Sandersdorf. 268 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Arena zur Vogtlandweide.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Auerbach/vogtl.
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 10
Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – SG Union Sandersdorf
VfB Auerbach 1: Birke – Schmidt, Spranger (73. Bauer), Guzlajevs, Birkner, Schardt, Voigt (54. Graf), Cermus, Weigel (73. Roscher), Kadric, Hache (73. Brejcha)
SG Union Sandersdorf: Räthel – Farkas (73. Exner), Scheibe (85. Stashenko), Nakano, Walter (85. Mittmeier), Brunner, Sponholz, Sauer (77. Seifert), Choschnau, Hamella, Jauck
; Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Paul Bräuer, Konrad Götze; Zuschauer: 268