Der Kreveser SV unter Leitung von Trainer Robert Engelfried feierte einen deutlichen Erfolg über den SSV 80 Gardelegen II mit einem 4:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Krevese/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Kreveser waren den Gästen aus Gardelegen mit 4:0 (2:0) deutlich überlegen.

Christian Rosenkranz (Kreveser SV) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Die Kreveser legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Robert Engelfried der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Der Siegeszug der Kreveser brach nicht ab. Minute 63: Krevese traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rudolph Paul Rosenkranz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Krevese

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SSV 80 Gardelegen II musste dreimal Gelb hinnehmen. Der Kreveser SV spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Robert Engelfried.

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Rosenkranz, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (87.). Die Kreveser haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: Kreveser SV – SSV 80 Gardelegen II

Kreveser SV: Bergmann – C. Rosenkranz, Kiebach, Nitzsche (66. Präbke), Thomsen, Zimmermann, Rathke (76. Thiede), Pieper, R. P. Rosenkranz, Engelfried (66. Riemann), Döring

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Goudou, Osmers (46. Lübke), Berezovskyi, Werner (90. Roitsch), Kurpiers, Peters, Liebelt (67. Reiner), Lenz (84. Majewski), Giesecke, Wulfänger

Tore: 1:0 Christian Rosenkranz (4.), 2:0 Robert Engelfried (28.), 3:0 Rudolph Paul Rosenkranz (63.), 4:0 Rudolph Paul Rosenkranz (87.); Schiedsrichter: Steffen Lenz (Stendal); Assistenten: Marco Friedrich, Dmytro Sikulskyi; Zuschauer: 61