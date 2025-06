Rossau/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Rossauer SV und der SSV 80 Gardelegen II am Samstag 5:3 (1:2) getrennt.

Vincent Klein (Rossauer SV) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Norman Lübke den Ball ins Netz (17.).

Minute 17 Rossauer SV auf Augenhöhe mit SSV 80 Gardelegen II – 1:1

Dabei blieb es jedoch nicht. Gardelegen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Jonah Matti Osmers traf in Spielminute 44 per Strafstoß. Die Rossauer nahmen aber nochmal Anlauf. Dastin Ziems traf in Spielminute 52, gefolgt von Fabian Elling, Christian Schmitz und Lucas Sannemann (62., 66., 74.). In der Spielminute 42 griff der Schiri in die Tasche. Der Rossauer SV musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für den Rossauer SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 26

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Lübke (Gardelegen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der Rossauer SV hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – SSV 80 Gardelegen II

Rossauer SV: Benecke (72. Schulz) – Elling, Brünicke, Klein, Noack, Ziems, Schröder, Sannemann (75. Meyer), Henel, Schmitz (84. Neumann), Wallmann

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lemme (61. Köhler), Osmers, Werner, Hasanov, Lenz, Giesecke, Bergener, Lübke, Wulfänger, Steindorf

Tore: 1:0 Vincent Klein (7.), 1:1 Norman Lübke (17.), 1:2 Jonah Matti Osmers (44.), 2:2 Dastin Ziems (52.), 3:2 Fabian Elling (62.), 4:2 Christian Schmitz (66.), 5:2 Lucas Sannemann (74.), 5:3 Norman Lübke (88.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marko Roßnick, Thorben-Alexander Rößler; Zuschauer: 111