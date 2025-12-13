Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich die SG Letzlingen / Potzehne vor 63 Fußballfans über einen soliden 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV 51 Langenapel freuen.

SG Letzlingen / Potzehne gewinnt im Heimspiel mit 3:1 gegen SV 51 Langenapel

Gardelegen/MTU. Die 63 Besucher auf dem Sportplatz Letzlingen - Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger schlugen die Gäste aus Langenapel mit 3:1 (1:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Jacob Engler für Letzlingen / Potzehne traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Gardeleger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Florian Roese der Torschütze (48.).

48. Minute SG Letzlingen / Potzehne und SV 51 Langenapel im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Letzlingen / Potzehnes Ingo Wiegmann konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 15

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Stefan Saluck (Letzlingen / Potzehne) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 3:1 verließen die Gardeleger den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich die SG Letzlingen / Potzehne noch eine Gelbe Karte ein. Die Gardeleger haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Letzlingen / Potzehne – SV 51 Langenapel

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Krehl (65. Daries), Schulze, Wiegmann, A. Bock, O. L. Mertens (86. Klement), Pape (75. Schlamann), D. Mertens, M. Bock (50. Saluck), Grabau, Engler

SV 51 Langenapel: Schmidt – Peters, Roloff (70. Kamga Kamno), Schulz, Bromann (88. Hahn), Meyer, Vierke (70. Afanasew), Roese, Atah (88. Nematov), Pokorny (88. Scholze), Neuling

Tore: 1:0 Jacob Engler (3.), 1:1 Florian Roese (48.), 2:1 Ingo Wiegmann (58.), 3:1 Stefan Saluck (64.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Denny Podas, Danilo Babajew; Zuschauer: 63