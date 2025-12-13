Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der SSC Weißenfels vor 125 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Weißenfels/MTU. Die 125 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Maximilian Oha vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yannick Luib das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

SSC Weißenfels in Minute 90+2 2:0 in Führung

In der Nachspielzeit nutzte der SSC Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Timm Koch (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Schumann, Puphal, T. Koch, Hafkesbrink, Zerbe (74. P. Koch), Luib (90. Beyer), Dierichen, Purrucker (86. Schneider), Raßmann (63. Kopp), Löser (63. Zozulia)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Hlynianyi, Gründling (63. Hoffmann), Hadaschik, Ludwig (72. Potapenko), Elflein (46. Born), Bauer, Galushyn, Ehrhardt (63. Litzenberg), Weimann, Böhme

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125