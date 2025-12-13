Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV GOLPA vor 36 Zuschauern gegen die SG 1919 Trebitz mit einem überlegenen 11:0 (3:0) durch.

Möhlau/MTU. Die Möhlauer haben am Samstag dem Gegner aus Trebitz souveräne elf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 11:0 (3:0) gingen sie vom Platz.

Es waren schon 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Kevin Götz für GOLPA traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Möhlauer legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Simon Frank Thiecke der Torschütze (43.).

43. Minute: SV GOLPA führt mit zwei Toren

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Schmiedeberger. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Julian Schmidt traf gleich mehrmals – in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und 51, Tino Vetter in Minute 54, Simon Frank Thiecke in Minute 61, Reiche zweimal in Minute 76 und 81, Thiecke in Minute 86 und Lenny Fabien Schmidt in Minute 89. Spielstand 10:0 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Unmittelbar darauf gelang es Alois Rieschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 11:0 auszubauen (90.). Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SG 1919 Trebitz

SV GOLPA: Hennig – J. Schmidt, Krause, Götz (62. Reiche), Schröter (62. Neuwirth), Neumann, Reichmann (62. Rieschick), L. F. Schmidt, Vetter (71. Kästner), Micklisch, Thiecke

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Gröber, Kirschke, Schneider, Meene, Tawfik Kinani, Haberzeth, Höppner, Schütz, Poenicke

Tore: 1:0 Kevin Götz (30.), 2:0 Simon Frank Thiecke (43.), 3:0 Julian Schmidt (45.+1), 4:0 Julian Schmidt (51.), 5:0 Tino Vetter (54.), 6:0 Simon Frank Thiecke (61.), 7:0 Max Reiche (76.), 8:0 Max Reiche (81.), 9:0 Simon Frank Thiecke (86.), 10:0 Lenny Fabien Schmidt (89.), 11:0 Alois Rieschick (90.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Torsten Wünsch; Zuschauer: 36