Fußball-Landesklasse 1: Mit einem haushohen Ergebnis von 1:8 (0:3) verließ der SSV 80 Gardelegen II an diesem Wochenende das Stadion Rieselwiese Platz 2. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I fuhr siegreich nach Hause.

Gardelegen/MTU. Die 82 Zuschauer auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SSV 80 Gardelegen II ein ernüchterndes 1:8 (0:3) einstecken musste.

In Minute 21 schoss Hishyar Wazar Hasan das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Salzwedler legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Maximilian Eisert der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (25.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Luca Nowak traf gleich mehrmals – in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit, 62 und 79, Philip Müller in Minute 80, Nowak in Minute 84 und Alf Müller in Minute 88. Spielstand 8:0 für den SV Eintracht Salzwedel 09 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 2

Bereits eine Spielminute später konnte Jonah Matti Osmers (Gardelegen) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein ehrenrettendes Tor für das Team aus Gardelegen erzielen (89.). Der SSV 80 Gardelegen II rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Eintracht Salzwedel 09 I

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Lemme, Houssemeddine, Kuthe, Lübke (72. Reiner), Osmers, Lenz (25. Kurpiers), Wulfänger, Zausch, Tegge, Köhler (52. Borchert)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Wazar Hasan, Galkowski (62. Müller), Müller, Al Khelef, Burdack, Wulff, Eisert (65. Grabowski), Kreitz, Nowak, Stolz

Tore: 0:1 Hishyar Wazar Hasan (21.), 0:2 Maximilian Eisert (25.), 0:3 Luca Nowak (45.+2), 0:4 Luca Nowak (62.), 0:5 Luca Nowak (79.), 0:6 Philip Müller (80.), 0:7 Luca Nowak (84.), 0:8 Alf Müller (88.), 1:8 Jonah Matti Osmers (89.); Schiedsrichter: Marcel Kautz (Calbe); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 82