Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnte sich der SSV 80 Gardelegen II vor 48 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Viktoria Uenglingen freuen.

Gardelegen/MTU. Die 48 Besucher auf dem Stadion Rieselwiese Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Gardeleger schlugen das Team aus Uenglingen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab eine Gelbe Karte an die Gardeleger (45.). Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von André Stolle, als Norman Lübke für Gardelegen traf und in Spielminute 79 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gardelegen

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

SSV 80 Gardelegen II liegt in Minute 90+5 2:0 vorn

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SSV 80 Gardelegen II musste noch zweimal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Viktoria Uenglingen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Enrico Ahrendt.

Am Ende der Partie sollte es dem SSV 80 Gardelegen II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Joel Härting den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (90.+5). Damit war der Triumph der Gardeleger entschieden. Die Gardeleger sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SSV 80 Gardelegen II – SV Viktoria Uenglingen

SSV 80 Gardelegen II: Siegel – Kurpiers, Härting, Lenz, Zausch, Kuthe, Wulfänger, Osmers, Köhler (39. Giesecke), Lübke (90. Reiner), Bergener (81. Majewski)

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – Paulsen, Hunnius, Pfeiffer, Jandt, Bierstedt, Ahrendt, Ahrendt, Hunnius, Arndt, Müller-Bollenhagen (83. Hunnius)

Tore: 1:0 Norman Lübke (79.), 2:0 Joel Härting (90.+5); Zuschauer: 48