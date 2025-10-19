Kein Punktgewinn für SV 1890 Westerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:1) einen Misserfolg gegen den Haldensleber SC einstecken.

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Westerhausener Gastgeber bereit: 19 Minuten nach Spielbeginn lenkte Hannes Lehmann den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Haldenslebern unerwartet die Führung. Das zweite Tor konnten die Haldensleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Lenny Joshua Boege den Ball ins Netz.

SV 1890 Westerhausen hinkt 0:2 hinterher – Minute 66

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Justin Masur den Ball über die Torlinie bugsierte (88.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Westerhausener aber nicht mehr einholen. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Ribeiro De Oliveira, Demirovic (46. Gönülcan), M. Lehmann, Masur, H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Miranda Conceicao, Brahmann (46. Kale), Gomes Paranagua, Dantas Caldas, Masaka

Haldensleber SC: Switala – Bögelsack (46. Al Samour), Grabenberg (71. Wille), Boege, Mäde, Krüger (53. Ebel), Thieke (82. Hevekerl), Hüttl, Schunaew, Hebekerl (40. Sengewald), Hartmann

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145