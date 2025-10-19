Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel IV durfte sich der Sportring Mücheln (Flex) vor 35 Fußballfans über einen soliden 7:4 (3:1)-Erfolg gegen die TSG Wörmlitz-Böllberg freuen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Am Sonntag haben sich der Sportring Mücheln (Flex) und die TSG Wörmlitz-Böllberg ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:4 (3:1).

Nach lediglich 20 Minuten schoss Lennert Damian Büttner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Anthony Ehret den Ball ins Netz.

42. Minute: Sportring Mücheln (Flex) liegt mit 2:0 vorne

Dann verbuchten die Müchelner einen weiteren Erfolg. Lennert Damian Büttner versenkte den Ball in der 43. Spielminute zum zweiten Mal. Die TSG Wörmlitz-Böllberg war drei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Mit einem Doppelpack von Faruk Ilyas Ölmez holte die TSG Wörmlitz-Böllberg auf. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Müchelner aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Taylor Kitze versenkte den Ball in Spielminute 70. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Ben Louis Schulze versenkte den Ball in Spielminute 75 ein weiteres Mal, gefolgt von Ölmez (77.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Müchelner konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Ehret schoss und traf in Minute 84, gefolgt von Evan Bruckauf (90.). Spielstand 6:4 für den Sportring Mücheln (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel IV

Spieltag: 7

Schon eine Spielminute später konnte Niklas Richter (Mücheln) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln (Flex) – TSG Wörmlitz-Böllberg

Sportring Mücheln (Flex): Winkler – Schiek, Richter, Büttner, Jaskula, Heine, Reinboth, Senderak, Marggraf (60. Bruckauf), Ehret, Kitze

TSG Wörmlitz-Böllberg: – Redzhebov, Schulze, Löbel, Hajrizaj, Funke, Ölmez (88. Haase), Ouedraogo, Moussa Diop, Reso

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (20.), 2:0 Anthony Ehret (42.), 3:0 Lennert Damian Büttner (43.), 3:1 Faruk Ilyas Ölmez (45.), 3:2 Faruk Ilyas Ölmez (58.), 4:2 Taylor Kitze (70.), 4:3 Ben Louis Schulze (75.), 4:4 Faruk Ilyas Ölmez (77.), 5:4 Anthony Ehret (84.), 6:4 Evan Bruckauf (90.), 7:4 Niklas Richter (90.+1); Schiedsrichter: Marco Weber (Schmon); Zuschauer: 35