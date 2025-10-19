Kantersieg für den SV 51 Langenapel: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal II feiern. Vor 106 Zuschauern gewann das Team 7:0 (6:0).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Paul Lemme (Gardelegen) zwei Gelbe Karten an die Gäste (10., 18.). Das Spiel war bereits gut im Gange, als Jan-Hendrik Bromann für Langenapel traf und in Spielminute 19 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Salzwedeler legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Bromann der Torschütze (28.).

Der Siegeszug der Salzwedeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sascha Göpfert im gegnerischen Tor. Dennis Vierke traf in Minute 33, Clovis Vercruise Kamga Kamno in Minute 38, Bromann in Minute 42 und Marcel Peters in Minute 44. Spielstand 6:0 für den SV 51 Langenapel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

Nur vier Spielminuten später konnte Kamga Kamno (Langenapel) den Ball erneut über die Linie bringen (48.). Mit 7:0 verließen die Salzwedeler den Platz als Sieger. Die Salzwedeler haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 51 Langenapel – 1. FC Lok Stendal II

SV 51 Langenapel: Schmidt – Stolz, Afanasew, Roloff (62. Hahn), Vierke (62. Glaetzer), Meyer, Bromann (68. Atah), Peters, Kamga Kamno (74. Schwerin), Beneke (74. Pokorny), Schulz

1. FC Lok Stendal II: Schumann – Handge, Mohamed, Bordizhenko, Merso Rasho, Schreiber, Korbani, Kovalov, Handge, Friedebold, Dimonenko

Tore: 1:0 Jan-Hendrik Bromann (19.), 2:0 Jan-Hendrik Bromann (28.), 3:0 Dennis Vierke (33.), 4:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (38.), 5:0 Jan-Hendrik Bromann (42.), 6:0 Marcel Peters (44.), 7:0 Clovis Vercruise Kamga Kamno (48.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Ole Täubel; Zuschauer: 106