Dem SV Viktoria Uenglingen glückte es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1, die SG Letzlingen / Potzehne mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Stendal/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Uenglingen ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Stendaler gewannen souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Rivalen aus Letzlingen / Potzehne.

Gleich nach Spielstart kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Christian Müller-Bollenhagen das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Doch die Gardeleger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 34 wurde das Gegentor durch Jacob Engler erzielt.

John-Phillipp Hunnius traf für Uenglingen in Minute 45 und Christian Müller-Bollenhagen in Minute 87. Spielstand 3:1 für den SV Viktoria Uenglingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Nur eine Spielminute später konnte Hunnius (Uenglingen) den Ball erneut über die Linie bringen (88.). Mit 4:1 verließen die Stendaler den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der SV Viktoria Uenglingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Stendaler sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Viktoria Uenglingen – SG Letzlingen / Potzehne

SV Viktoria Uenglingen: Kreisel – C. Ahrendt, S. Hunnius, Müller-Bollenhagen, Bierstedt, B. Hunnius, Pfeiffer, Jandt, D. Ahrendt, Arndt (67. Dräger), J. Hunnius

SG Letzlingen / Potzehne: Mette – Wiegmann, Bock, Lamprecht, Grabau, Bock, Engler, Mertens, Daries, Schulze

Tore: 1:0 Christian Müller-Bollenhagen (9.), 1:1 Jacob Engler (34.), 2:1 John-Phillipp Hunnius (45.+1), 3:1 Christian Müller-Bollenhagen (87.), 4:1 John-Phillipp Hunnius (88.); Zuschauer: 43