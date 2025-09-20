Klar unterlegen zeigte sich der TSV Brettin/Roßdorf I im Spiel gegen den Burger BC 08 I letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 1. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Vincent Schlitte für Burg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Brettin/Roßdorf I kassierte einmal Gelb (11.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Pascal Thiede (15.) erzielt wurde.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schlitte traf in Minute 29 und Denis Neumann in Minute 57. Spielstand 4:0 für den Burger BC 08 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 5

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der TSV Brettin/Roßdorf I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Lennert Gramelsberger den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (75.). Damit war der Sieg der Burger gesichert. In Spielminute 83 handelte sich der TSV Brettin/Roßdorf I noch eine Gelbe Karte ein. Die Brettiner sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Burger BC 08 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Dauter, J. P. Feuerherdt, J. Feuerherdt (46. Wicke), L. Lindemann (60. Harzendorf), J. Papke, L. Lindemann (46. J. C. Papke), Zander (80. Helm), Schmahl (83. Gronwald), Tepper

Burger BC 08 I: Klötzer – Jürgen (55. Grisgraber), Thiede, Kersten, Neumann (60. Schulz), Saage (46. Ulrich), Wegner (70. Hasan), Schlitte, Engel, Gramelsberger, Siebert (70. Baas)

Tore: 0:1 Vincent Schlitte (8.), 0:2 Pascal Thiede (15.), 0:3 Vincent Schlitte (29.), 0:4 Denis Neumann (57.), 0:5 Lennert Gramelsberger (75.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Jan Reinecke, David Hoja; Zuschauer: 123