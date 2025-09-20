Dem VfB 1906 Sangerhausen II glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 17 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 17 Besucher des Friesenstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Großgrimma mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sven Wunderlich (Halle) eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (12.). Marius Grüllmeyer (VfB 1906 Sangerhausen II) netzte 22 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sangerhäuser legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Christoph Eisler der Torschütze (25.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

VfB 1906 Sangerhausen II führt mit 2:0 – Minute 25

17 Minuten nach der Pause konnte Niklas Reiber (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (62.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen II wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – SV Großgrimma

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Roßner, Hetke (90. Strasser), Dietze (75. Halle), Grüllmeyer, Gümül (83. Grübner), Baum, Eisler (75. Kögel), Reiber, Buchhorn, Schröter

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach, Wöpe, Bauer, Schneider, Göbel, Angeli, Witt, Ibrahim (83. Reinhardt), Krobitzsch, Pillert (75. Nitzschke)

Tore: 1:0 Marius Grüllmeyer (22.), 2:0 Christoph Eisler (25.), 3:0 Niklas Reiber (62.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Benjamin Andrich, Mathias Sperrhake; Zuschauer: 17