Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 110 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Kreveser SV freuen.

Brettin/MTU. Die 110 Besucher auf dem Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brettiner schlugen das Team aus Krevese mit 3:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Frank Papke, als Laurens Lindemann für Brettin/Roßdorf traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Brettiner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gianni Schmahl den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

TSV Brettin/Roßdorf I liegt in Minute 63 2:0 vorn

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Maximilian Müller, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (71.). Die Gegner vom Kreveser SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Brettiner sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – Kreveser SV

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – J. Papke (62. Harzendorf), Kniesche, Müller, L. Lindemann (75. J. C. Papke), Weinheimer, Schmahl (87. Gronwald), Feuerherdt, L. Lindemann (58. Zander), Dauter, Tepper

Kreveser SV: Diezel – Präbke, Nölle, Pieper, Pieper, Bergmann, Nitzsche, Wolligandt, Rathke, Hannemann, Zimmermann

Tore: 1:0 Laurens Lindemann (42.), 2:0 Gianni Schmahl (63.), 3:0 Maximilian Müller (71.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Tim Polten; Zuschauer: 110