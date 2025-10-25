Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der TSV Brettin/Roßdorf I vor 80 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Salzwedel 09 I freuen.

Brettin/MTU. Im Spiel zwischen Brettin/Roßdorf und Salzwedel am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:0)-Erfolg für die Gastgeber.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste (53.). Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Brettiner Gastgeber bereit: Nach 53 trefferlosen Minuten, die zweite Halbzeit war gerade neun Minuten im Gange, da lenkte Justin Pascal Feuerherdt den Ball ins eigene Tor und brachte den Salzwedlern unerwartet die Führung (54.). Die Brettiner legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jeremy Feuerherdt der Torschütze (67.).

TSV Brettin/Roßdorf I und SV Eintracht Salzwedel 09 I – 1:1 in Minute 67

Unentschieden. Brettin/Roßdorfs Laurens Lindemann konnte seinem Team in Minute 76 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Brettin

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 9

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte noch einmal Gelb.

Nach wenigen Momenten gelang es Lukas Matthäus, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (80.). Die Gegner vom SV Eintracht Salzwedel 09 I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der TSV Brettin/Roßdorf I hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Brettin/Roßdorf I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Lindemann, Müller, Kniesche, J. Feuerherdt, Tepper, Helm (48. J. C. Papke), J. P. Feuerherdt, Dauter, Schmahl (88. Harzendorf), J. Papke (61. Matthäus)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Al Khelef, Eisert, Heubach, Wazar Hasan (69. Gueta), Weißbach (46. Horn), Wulff, Galkowski, Nowak, Grabowski, Hentschel (69. Müller)

Tore: 0:1 Justin Pascal Feuerherdt (54.), 1:1 Jeremy Feuerherdt (67.), 2:1 Laurens Lindemann (76.), 3:1 Lukas Matthäus (80.); Zuschauer: 80