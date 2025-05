Der TuS Wahrburg hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 1-Partie gegen den Kreveser SV mit 1:3 (1:0).

Trotz eines starken Anfangs haben die Stendaler Gastgeber am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem Kreveser SV verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Robert Riep vor: In der 37. Spielminute schoss Kevin Assmann mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Stendaler konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Rudolph Paul Rosenkranz der Torschütze (48.).

TuS Wahrburg Kopf an Kopf mit Kreveser SV – 1:1 in Minute 48

Unentschieden. Kreveses Rosenkranz konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 23

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS Wahrburg steckte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein. Der Kreveser SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Engelfried.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Rosenkranz, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (90.+1).

Aufstellung und Statistik: TuS Wahrburg – Kreveser SV

TuS Wahrburg: – Köhn, Lautenschläger, Weikert, Assmann, Rieke (65. Wennrich), Schlegel, Schnee, Heyder, Radelhof, Eßmann (75. Schreiber)

Kreveser SV: Bergmann – Rathke, Döring, Engelfried, Kiebach, Zimmermann, Pieper, Bittner, Rosenkranz, Rosenkranz, Wolligandt

Tore: 1:0 Kevin Assmann (37.), 1:1 Rudolph Paul Rosenkranz (48.), 1:2 Rudolph Paul Rosenkranz (58.), 1:3 Rudolph Paul Rosenkranz (90.+1); Schiedsrichter: Ben-Luca Mann (Magdeburg); Assistenten: Carlo Sebastian Dattko, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 105