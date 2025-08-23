Ergebnis 1. Spieltag VfB 07 Klötze I gewinnt zu Hause mit 4:2 gegen SV Medizin Uchtspringe
Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der VfB 07 Klötze I vor 110 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Medizin Uchtspringe freuen.
Klötze/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:1).
In Minute 15 schoss Florian Klukas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Rene Mangrapp den Ball ins Netz (23.).
1:1 im Duell zwischen VfB 07 Klötze I und SV Medizin Uchtspringe – 23. Minute
Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Die Partie blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Klötze
- Wettbewerb: Landesklasse 1
- Spieltag: 1
Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Jannik Banse den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (90.+6). Damit war der Sieg der Klötzer entschieden. Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe
VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, Lange, Fuhrmann, Homeier, Mangrapp (90. Strauß), M. Mühl (61. Maihack), Wißwedel, Banse, Gase, Michel (75. Landmann)
SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Gerhardt (46. Brinkmann), Stoppa (74. Langer), Ziesmann, Klukas (64. Goldbach), Kölsch (53. Rostomyan), Pagels (87. Nabizade), Staykovski, Adam, Schadow
Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110