Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 durfte sich der VfB 07 Klötze I vor 110 Zuschauern über einen soliden 4:2 (2:1)-Erfolg gegen den SV Medizin Uchtspringe freuen.

Klötze/MTU. Am Samstag haben sich der VfB 07 Klötze I und der SV Medizin Uchtspringe ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (2:1).

In Minute 15 schoss Florian Klukas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Rene Mangrapp den Ball ins Netz (23.).

Tor Nummer drei schoss Philipp Homeier für Klötze (25.). Die Partie blieb spannend. Manuel Stoppa traf für Uchtspringe (63). Felix Fuhrmann traf für Klötze (82). Spielstand 3:2 für den VfB 07 Klötze I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Klötze

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem VfB 07 Klötze I noch einmal gelingen: Das Spiel war schon sechs Minuten in der Nachspielzeit, als Jannik Banse den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 festigte (90.+6). Damit war der Sieg der Klötzer entschieden. Der VfB 07 Klötze I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB 07 Klötze I – SV Medizin Uchtspringe

VfB 07 Klötze I: Reek – Lehmann, Lange, Fuhrmann, Homeier, Mangrapp (90. Strauß), M. Mühl (61. Maihack), Wißwedel, Banse, Gase, Michel (75. Landmann)

SV Medizin Uchtspringe: Ziesmann – Gerhardt (46. Brinkmann), Stoppa (74. Langer), Ziesmann, Klukas (64. Goldbach), Kölsch (53. Rostomyan), Pagels (87. Nabizade), Staykovski, Adam, Schadow

Tore: 0:1 Florian Klukas (15.), 1:1 Rene Mangrapp (23.), 2:1 Philipp Homeier (25.), 2:2 Manuel Stoppa (63.), 3:2 Felix Fuhrmann (82.), 4:2 Jannik Banse (90.+6); Schiedsrichter: Fabian Kopecki (Rochau); Assistenten: Alexander Wesche, Julia Kopecki; Zuschauer: 110