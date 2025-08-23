Für den Gastgeber TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete das Duell mit der SV Union Heyrothsberge am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge trennen sich unentschieden

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und SV Union Heyrothsberge mit einem torlosen 0:0 (0:0). 47 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Zielitzer Straße - Platz 2 live dabei.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt auf Augenhöhe mit SV Union Heyrothsberge – 0:0

Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV Union Heyrothsberge

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Alali Alhamad (89. Wald), Simon, Rohde, Oeding, Iyamu, Niemann, Hildebrandt, Fischer, Reuper (73. Schulz), Kutz

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Peukert, Raue, Wöhler, Schäfer, Vogel (61. Marth), Taube, Fritz, Schlüter, Kloska, Schulze

; Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 47