Saisonstart in Handball-Bundesliga "Fluch und Segen zugleich": Trainer Wiegert über zehn Jahre SCM und Titelkampf

Torwartsituation, Titelkampf, neue Spieler und hartes Auftaktprogramm: Trainer Bennet Wiegert spricht im Interview über seinen SC Magdeburg vor dem Saisonstart.

Von René Miller Aktualisiert: 26.08.2025, 12:29
SCM-Coach Bennet Wiegert startet am Freitag mit seinem Team in die neue Saison. Und da wollen sich die Grün-Roten wieder den Meistertitel holen. Foto: Franzi Gora

Magdeburg - Am Freitag startet der SC Magdeburg beim TBV Lemgo in die neue Bundesliga-Saison. Im großen Volksstimme-Interview blickt Trainer Bennet Wiegert auf die Spielzeit voraus und verrät auch, was er über seine inzwischen zehn Jahre als Cheftrainer denkt.