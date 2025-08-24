Saisonstart in Handball-Bundesliga "Fluch und Segen zugleich": Trainer Wiegert über zehn Jahre SCM und Titelkampf
Torwartsituation, Titelkampf, neue Spieler und hartes Auftaktprogramm: Trainer Bennet Wiegert spricht im Interview über seinen SC Magdeburg vor dem Saisonstart.
Aktualisiert: 26.08.2025, 12:29
Magdeburg - Am Freitag startet der SC Magdeburg beim TBV Lemgo in die neue Bundesliga-Saison. Im großen Volksstimme-Interview blickt Trainer Bennet Wiegert auf die Spielzeit voraus und verrät auch, was er über seine inzwischen zehn Jahre als Cheftrainer denkt.