Magdeburg - Am Freitag startet der SC Magdeburg beim TBV Lemgo in die neue Bundesliga-Saison. Im großen Volksstimme-Interview blickt Trainer Bennet Wiegert auf die Spielzeit voraus und verrät auch, was er über seine inzwischen zehn Jahre als Cheftrainer denkt.