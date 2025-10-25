Ergebnis 9. Spieltag 0:0 – Unentschieden zwischen SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2.
Gommern/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Eintracht Gommern und SV Groß Santersleben I. 5 Zuschauer verfolgten das Spiel im Sportforum.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Gommern
- Wettbewerb: Landesklasse 2
- Spieltag: 9
Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – SV Groß Santersleben I
SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Schellbach, Tuente, Napiontek, Von Saleski (77. V. Werban), Schmidt, Hübener, C. Werban, Thiem, Hoppe
SV Groß Santersleben I: Deumeland – Tafere (87. Habibi), Ilijoski, Lange, Kitanoski, (82. Al Houri), Qorbani (72. Delleh), Fateh (46. Pina Fernandes), Otto, Adjioski, Hahn (60. Eftindjioski)
; Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Andreas Härtel, Jasper Beeke Hahn; Zuschauer: 5