Der TSV Niederndodeleben hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:2 (0:1).

0:2 – TSV Niederndodeleben verliert auf dem heimischen Platz klar gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Irxleben/MTU. Das Match zwischen Niederndodeleben und Möser ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Willi Küllmey (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

Minute 90+5: TSV Niederndodeleben liegt 0:2 zurück

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Niederndodeleben kassierte dreimal Gelb. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

In der Nachspielzeit nutzte die TSG Grün-Weiß Möser I noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Kevin Kloska (Möser) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 2:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Der TSV Niederndodeleben rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Dreiling, Gottschalk, Frank, Bittner, Schott, Lüddeckens, Ahlemann, Müller (72. Farkas), Komorous (68. Bergmann), Biermanski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Nord (55. Eickhoff), Kloska, Küllmey, Pilz, Moratschke (87. Fähse), Thiele, Jentzsch, Rick, Kloska, Rieche (68. Friedhoff)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104