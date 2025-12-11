Wer die Fußball-WM in Nordamerika mit der Nationalmannschaft erleben will, muss alleine für Tickets tief in die Tasche greifen. Das Fanblock-Minimum für drei Gruppenspiele sind knapp 600 Euro.

Frankfurt/Main - Deutsche Fußballfans müssen sich bei der WM auf hohe Ticketpreise für die DFB-Partien einstellen. So sind die günstigsten Eintrittskarten im Fanblock der Nationalmannschaft für die drei Gruppenspiele im Sommer 2026 ab 155 Euro (erstes Spiel), ab 190 Euro (zweites Spiel) und ab 230 Euro (drittes Spiel) erhältlich. Das hieß es vom Deutschen Fußball-Bund knapp eine Woche nach der Auslosung in Washington.

Acht Prozent der Tickets pro Spiel

Demnach läuft die Ticketbewerbung ausschließlich über das Ticketportal des Weltverbandes FIFA. Die Anhänger aus dem Fanclub Nationalmannschaft und weiteren Fanclubs erhalten vom DFB allerdings sogenannte Access Codes, um sich in der seit Donnerstag laufenden Phase und bis 13. Januar für die speziellen Tickets zu bewerben. Die Preisgestaltung obliegt dabei der FIFA.

Deutschland steht für den Fanblock wie allen anderen Teams acht Prozent der Tickets pro Spiel zur Verfügung. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet ihre Vorrundenspiele in der Gruppe E in Houston, Toronto und in der Endspiel-Arena in East Rutherford bei New York.

Ecuador-Tickets für bis zu 600 Euro

Für die Auftaktpartie der DFB-Elf gegen Curaçao am 14. Juni um 12.00 Ortszeit (19.00 Uhr/MESZ) in Houston reicht die Preisspanne der Fan-Tickets von 155 bis 430 Euro. Die zweite Partie am 20. Juni (22.00 Uhr/MESZ) gegen die Elfenbeinküste findet in Toronto in Kanada statt, bei diesem Spiel reichen die Preise in den drei Kategorien von 190 bis 515 Euro.

Für das letzte Gruppenspiel am 25. Juni (22.00 Uhr/MESZ) gegen Ecuador im Finalstadion von East Rutherford werden zwischen 230 und 600 Euro fällig. Deutschlands Ticket-Kontingente für die Vorrunde betragen 4.307 (gegen Curaçao), 2.452 (gegen die Elfenbeinküste) sowie 4.826 im Duell mit Ecuador. Ein mögliches Sechzehntelfinale wäre etwas günstiger als das letzte Gruppenspiel, bevor die Preise ab dem Achtelfinale erneut deutlich steigen.

Wer im deutschen Fanblock Tickets für die K.o.-Spiele kaufen möchte, muss diese Partien schon in der aktuellen Bewerbungsphase auswählen. Nach der Vorrunde wird es - zumindest über das Kontingent des DFB - keine weitere Möglichkeit geben, wie der Verband mitteilte. Bereits gekaufte Tickets sollen bei Bedarf auf einem speziellen Portal der FIFA ab 2. April wieder verkauft werden können.