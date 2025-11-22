Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem SV 1889 Altenweddingen am Samstag nicht, als er sich vor 431 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den Osterweddinger SV geschlagen geben musste.

Philipp Nakoinz (Osterweddinger SV) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter handeln. Der SV 1889 Altenweddingen musste zweimal Gelb hinnehmen (14.). Der Osterweddinger SV hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Uwe Spiess. Die Osterweddinger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ole Lennard Nölle der Torschütze (51.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 12

SV 1889 Altenweddingen hinkt 0:2 hinterher – 51. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV 1889 Altenweddingen kassierte noch einmal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Tom Robin Koch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (70.). Damit war der Sieg der Osterweddinger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – Osterweddinger SV

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Richter, Deike (46. Rein), Mootz (68. T. R. Thielecke), Wendland, Harnau, Winkelmann (90. Hanft), Schwarz, Selent, Zywotek (90. L. Thielecke), Dethlefsen (75. Krause)

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Krull (86. Gebhardt), Magel, Müller (72. Klaus), Loof, Nakoinz (90. Vatterrott), Falkenberg, Nölle (86. Hübler), Koch, Embach (90. Dziobek)

Tore: 0:1 Philipp Nakoinz (10.), 0:2 Ole Lennard Nölle (51.), 0:3 Tom Robin Koch (70.); Schiedsrichter: Felix Boin (Dannigkow); Assistenten: Nick Seydlitz, Steffen Krause; Zuschauer: 431