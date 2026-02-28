Der SV Eintracht Gommern hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 2-Partie gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens mit 0:3 (0:1).

Gommern/MTU. Das Match zwischen Gommern und Kleinmühlingen/Zens ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Felix Günther traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb ein (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. In der zweiten Halbzeit setzte Kleinmühlingen/Zens noch einen drauf: In Minute 82 wurde das zweite Tor durch Tom Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

82. Minute: SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück

Nach wenigen Momenten gelang es Kevin Junge, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (85.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – L. Schmidt, Thiem, Von Saleski (58. Adelheim), Napiontek, Randel, Sindermann, Schellbach, C. Werban (32. V. Werban), Kunitschke, Thauß (3. Schäfer)

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Pflug, Stüber, Zöbisch (88. Baartz), Stegemann, Kietzmann (78. Seydlitz), Günther, Kemp, Braunert, Hamel (63. Junge)

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57