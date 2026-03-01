Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Dessauer SV 97 fuhr die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Paul Zager, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der JSGer zu entscheiden (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Zwarg, Jentzsch, Dorn, Mateus, Zager, Mrasek, Kautzsch, Henze (44. Jenzsch), Trenkhorst (46. Schneegaß), Grabo

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15