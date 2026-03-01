Der NSG SSC/RW Weißenfels gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Haldensleber SC mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 30 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Am Sonntag haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (2:2).

Sebastian Riedner (Haldensleber SC) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Jaime Ian Kalkofen (15.) erzielt wurde.

NSG SSC/RW Weißenfels und Haldensleber SC – 1:1 in Minute 15

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Haldensleber konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Sebastian Riedner schoss und traf in Minute 31 ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Weißenfelser nicht abhängen. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). So einfach ließen sich die Haldensleber nicht abhängen. Riedner versenkte den Ball in Minute 73 noch einmal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 zu festigen (90.+3). Die NSG SSC/RW Weißenfels sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Kalkofen, Klose (46. Perrey), Wagner, Kuhles, May (76. Meyer), Buttlar (26. Mertin), Schulze (27. Menzel), Brendel, Saedan (70. Ohl)

Haldensleber SC: Jahn – Riedner, Ahlfeld, Schnee (26. Quaschny), Madaus, Petrochenko (64. Grmay), Wilken, Thal (64. Fölsch), Prokop, Duckstein (75. Arend), Boege

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30