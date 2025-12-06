Fußball-Landesklasse 2: Der Heimbonus half dem Roter Stern Sudenburg am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 1:3 (1:1) gegen den Eilslebener SV verabschieden musste.

1:3 – Roter Stern Sudenburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Patrick Reich. Der Trainer von Stern musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Eilsleben beobachten.

Gleich nach Anpfiff schoss Ole Stolte das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg kassierte einmal Gelb (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Spilgies den Ball ins Netz (12.).

Minute 12 Roter Stern Sudenburg auf Augenhöhe mit Eilslebener SV – 1:1

Unentschieden. Eilslebens Benjamin Sacher konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Roter Stern Sudenburg steckte noch einmal Gelb ein.

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Sacher den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (70.). Damit war der Erfolg der Eilslebener entschieden.

Aufstellung und Statistik: Roter Stern Sudenburg – Eilslebener SV

Roter Stern Sudenburg: Barth – Schimmelpfennig, Spilgies (60. Zen Al Abeden), Wildenhof, Abraham (75. Weber), Pakebusch, Moushfiq (60. Henkel), Hennings, Riedel (60. Gläser), Graupner, Böttcher (75. Janik)

Eilslebener SV: Bergeest – Stolte (60. Gerhardt), Falk (62. Stotmeister), Hasse (85. Weber), Haus, Hampel (75. Roloff), Sengewald, Badeleben (62. Badeleben), Sacher, Jakobs, Reber

Tore: 0:1 Ole Stolte (8.), 1:1 Kevin Spilgies (12.), 1:2 Benjamin Sacher (49.), 1:3 Benjamin Sacher (70.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Konrad Tietz, Matthias Schulze; Zuschauer: 60