Handball Heimsieg gegen Melsungen: Darum stand dieses SCM-Duo besonders im Rampenlicht
Gegen die MT Melsungen feierten die SCM-Fans nicht nur die vorzeitige Herbstmeisterschaft in der Handball-Bundesliga. Auch der wieder spielberechtigte Nikola Portner und Jubilar Christian O’Sullivan standen im Fokus.
Aktualisiert: 12.12.2025, 11:21
Magdeburg - Der SC Magdeburg hat trotz einiger Mühe gegen die MT Melsungen den 20. Sieg in Serie eingefahren. Neben dem 31:27-Erfolg, der zugleich die Herbstmeisterschaft bedeutete, standen allerdings auch Nikola Portner und Christian O’Sullivan im Mittelpunkt des Abends.