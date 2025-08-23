Der TSG Grün-Weiß Möser I glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SSV Samswegen 1884 mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 57 Zuschauer waren live dabei.

Möser/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 57 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Burger setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Samswegen durch.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Simon Moratschke für Möser traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:0 vorne – Minute 70

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Nils Rölke kam rein für Robin Kloska. Auf der Gastseite sprangen Max Marcel Stettin für David Herbst und Tim Engler für Leon Bartsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte einmal Gelb ein.

25 Minuten nach der Pause konnte Nils Rölke (Möser) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 2:0 verließen die Burger den Platz als Sieger. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Burger sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Jentzsch, Pilz, Thiele (73. Friedhoff), Karbe, Jordan (88. Fähse), R. Kloska (46. Rölke), Rieche, Sachs, Moratschke (81. Eickhoff), K. Kloska

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Herbst (41. Stettin), Nagel, Lehmann, Gamroth, Bartsch (46. Engler), Ermisch, Ismail, Ronge, Wagner, Kober

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57