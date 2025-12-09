Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der Eilslebener SV gegenüber der TSG Grün-Weiß Möser I machtlos und wurde mit 2:4 (0:4) vom Platz gefegt.

Eilsleben/MTU. Am Samstag haben sich der Eilslebener SV und die TSG Grün-Weiß Möser I ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (0:4).

Simon Moratschke (TSG Grün-Weiß Möser I) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Burger legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Moratschke der Torschütze (18.).

18. Minute: Eilslebener SV liegt 0:2 zurück

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Eilsleben-Torwart nicht verhindern (35, 36.). Der Vorsprung des TSG Grün-Weiß Möser I schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Fabian Dilge kämpfte weiter und in Minute 71 gelang Christian Falk endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Eike Pruhs den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Eilslebener aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 92 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein. Die Eilslebener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Eilslebener SV: Bergeest – Pruhs, Hasse, Falk, Weber, Derda (10. Bockwoldt), Sacher, Matthies (42. Köhler), Badeleben (27. Roloff), Sengewald, Haus

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Kloska (71. Fähse), Küllmey, Eickhoff (64. Nord), Rick, Jentzsch, Pilz, Thiele (64. Rieche), Moratschke, Kloska

Tore: 0:1 Simon Moratschke (3.), 0:2 Simon Moratschke (18.), 0:3 Simon Moratschke (35.), 0:4 Kevin Kloska (36.), 1:4 Christian Falk (71.), 2:4 Eike Pruhs (89.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lukas Haffke; Zuschauer: 115