Der TSV Niederndodeleben sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Mark Schröder (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Niederndodelebener doch noch revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Spieler Nummer 14 erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 17.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Minute 45+2 TSV Niederndodeleben auf Augenhöhe mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach Anpfiff gelang es Spieler Nummer 14, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Niederndodelebener zu entscheiden (58.). Die Niederndodelebener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV Seilerwiesen Magdeburg

TSV Niederndodeleben: –

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Tamaan (82. Tilche), Stridde, Grzenda, Theele, Dreiling (90. Ebeling), Kühn, Gropius, Skorsetz (85. Lücke), Zoll

Tore: 0:1 Mark Schröder (11.), 1:1 (45.+2), 2:1 (58.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Sven Rießling, Nils Hoffmann; Zuschauer: 63