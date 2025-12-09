Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem Eilslebener SV am Samstag nicht, als er sich vor 115 Fans mit 2:4 (0:4) gegen die TSG Grün-Weiß Möser I verabschieden musste.

Eilsleben/MTU. Der Eilslebener SV und die TSG Grün-Weiß Möser I haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (0:4).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Simon Moratschke das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (3.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Erneut setzte Moratschke den Ball ins Netz (18.).

18. Minute: Eilslebener SV liegt 0:2 zurück

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Eilsleben-Torwart nicht verhindern (35, 36.). Der Vorsprung des TSG Grün-Weiß Möser I schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Fabian Dilge kämpfte weiter und in Minute 71 gelang Christian Falk endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für die TSG Grün-Weiß Möser I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Eike Pruhs (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (89.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 92 handelte sich der Eilslebener SV noch eine Gelbe Karte ein. Der Eilslebener SV hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – TSG Grün-Weiß Möser I

Eilslebener SV: Bergeest – Derda (10. Bockwoldt), Sengewald, Pruhs, Falk, Haus, Weber, Badeleben (27. Roloff), Hasse, Matthies (42. Köhler), Sacher

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rick, Eickhoff (64. Nord), Sachs, Jentzsch, Pilz, Thiele (64. Rieche), Moratschke, Kloska, Kloska (71. Fähse), Küllmey

Tore: 0:1 Simon Moratschke (3.), 0:2 Simon Moratschke (18.), 0:3 Simon Moratschke (35.), 0:4 Kevin Kloska (36.), 1:4 Christian Falk (71.), 2:4 Eike Pruhs (89.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Marlon-Mathias Michael, Lukas Haffke; Zuschauer: 115