Für den Gastgeber SV Seilerwiesen Magdeburg endete das Spiel gegen die TSG Grün-Weiß Möser I am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Mit einem Unentschieden sind der SV Seilerwiesen Magdeburg und die TSG Grün-Weiß Möser I am Montag auseinander gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Umfassungsweg.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (52.). Es dauerte gar nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Bennet Rico Fähse den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.12.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 8

SV Seilerwiesen Magdeburg Kopf an Kopf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1 in Minute 72

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 72 lenkte Bennet Rico Fähse den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich. Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Seilerwiesen Magdeburg – TSG Grün-Weiß Möser I

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Zoll, Skorsetz, Tamaan (78. Ebeling), Grzenda, Lücke, Gropius, Seegers, Kühn, Meyer, Stridde

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Eickhoff (46. Franke), Rick, Rieche (76. Friedhoff), Thiele (46. Moratschke), Fähse, Sachs, Jentzsch, Kloska (29. Karbe), Kloska, Küllmey (82. Eurich)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (52.), 1:1 Bennet Rico Fähse (72.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Kautz, Nick Seydlitz; Zuschauer: 65